L’indiscrezione: Duvan Zapata-Toro, in agenda incontro con il Napoli

Vi avevamo raccontato all’ora di pranzo del forte irruzione del Toro in direzione Duvan Zapata. Una scelta decisa e precisa, dettata dal fatto che Mihajlovic vuole un altro attaccante di grande qualità, immaginando di poterlo fare coesistere con Belotti. Tutto questo indipendentemente dalle eventuali evoluzioni di mercato collegate al Gallo. Il Napoli valuta Duvan almeno 20 più bonus, il Toro è disposto è disposto a metter sul piatto circa 17-18 più bonus. In agenda un incontro con il Napoli fissato per i primi giorni della prossima settimana, a meno di una volontà di anticipare tale summit, a a conferma della volontà granata di stringere i tempi per il richiestissimo colombiano. Nel frattempo il Toro ha incontrato nel pomeriggio l’entourage di Alessio Cerci, per quello che potrebbe essere un ritorno dell’esterno offensivo in maglia granata.

Foto: zimbio