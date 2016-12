L’indiscrezione: Deulofeu-Milan, per il prestito ora manca…

Gerard Deulofeu sempre più vicino al Milan. Pista confermata, nonostante le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna (Deportivo La Coruna e Las Palmas avrebbero chiesto informazioni nelle ultime ore), la scelta privilegiata dall’ex ala del Barcellona è quella che porta a Milano, sponda rossonera. L’Everton ha aperto alla cessione in prestito senza alcun tipo di riscatto, la trattativa è ben avviata e procede spedita verso la chiusura, con il 22enne spagnolo pronto a trasferirsi alla corte di Montella. Manca un passaggio, gli inglesi preferirebbero trovare un sostituto prima di dare il via libera definitivo per la partenza di Deulofeu.

Foto: Daily Star