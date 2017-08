Dario Del Fabro può considerarsi un nuovo giocatore del Novara. Il difensore che la Juve ha prelevato dal Cagliari, con Romagna approdato in Sardegna, ieri aveva raggiunto la sua nuova destinazione, oggi sono stati invece definiti gli accordi con il club bianconero, che ha dato il via libera. Contratti firmati, per Del Fabro al Novara non resta che attendere l’annuncio.