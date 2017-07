L’indiscrezione: Defrel, il Leicester rilancia. Ora la Roma…

Gregoire Defrel dovrebbe lasciare il Sassuolo con sei mesi di ritardo, rispetto alla trattativa non concretizzata con la Roma lo scorso gennaio. Esaurito il ciclo Di Francesco (volato proprio a Trigoria), la cessione del versatile attaccante francese è nuovamente all’ordine del giorno, ma con maggior forza. Su Defrel c’è il Leicester, che ha rilanciato rispetto ai 18 milioni più bonus offerti lo scorso 30 giugno, come raccontato. Le Foxes hanno alzato l’asticella, spingendosi oltre i 20 milioni. Il Sassuolo ne chiede 25, i discorsi non la Roma non hanno fin qui prodotto i frutti sperati dai giallorossi che adesso, a fronte del rilancio Leicester, sono chiamati a prendere una decisioni in tempi non troppo lunghi. Giorni caldi per il futuro di Defrel…

Foto: zimbio.com