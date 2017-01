L’indiscrezione: Defrel, la Roma e l’ennesimo messaggio di Spalletti

Non si può certo dire che Luciano Spalletti abbia torto. Nell’ennesimo messaggio mandato timidamente (in pubblico) ma rafforzato (privatamente) alla società, ha chiesto alla Roma di fare uno sforzo sul mercato per rendere ancora più forte un organico già competitivo. Ha scartato Musonda e Feghouli, indipendentemente dalla non disponibilità dei rispettivi club, perché vuole un calciatore forte. Prenderebbe Jesè, ma stravede per Defrel, semplicemente perché in un colpo solo avrebbe il vice Dzeko e un formidabile esterno offensivo. Come già svelato qualche giorno fa, il francese spinge per andare, il Sassuolo continua a negare la semplice ipotesi, ma i primi giorni della prossima settimana possono essere importanti per aggiornare la situazione. Il Sassuolo aspetta la gara di Pescara, ma già così non ha grossi problemi in chiave salvezza e soprattutto non ha altri impegni in stagione. Ecco perché la vicenda Defrel-Roma va seguita, con Spalletti che continua a mandare messaggi forti soprattutto all’interno del club.