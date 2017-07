L’indiscrezione: De Sciglio, sempre più Juve. Da Cancelo al costosissimo Semedo, passando per Darmian

Mattia De Sciglio vuole soltanto la Juve: lo diciamo da settimane, lo ha detto soprattutto lui. Per il momento il laterale è con il Milan e gioca le amichevoli, ma il viaggio in Baviera per chiudere Douglas Costa è servito per fare un punto della situazione tra Branchini e Marotta. Non c’è troppa fretta, ma la volontà reciproca è quella di entrare presto nel vivo della trattativa. Anche con Cuadrado in contropartita, a maggior ragione dopo che la Juve avrà chiuso l’operazione Bernardeschi. La Juve può fare due laterali visto che De Sciglio può essere utile anche a sinistra: ribadiamo che durante la trattativa per la cessione di Neto la Juve ha parlato di Cancelo, un profilo che piace molto (giovane, comunitario) e che era stato seguito anche dall’Inter. Sul mercato ci sarebbe anche Semedo, prospetto di indiscutibile valore e accostato in passato alla stessa Inter. Ma il Benfica lo valuta oltre 50 milioni e il Barcellona ci sta pensando da tempo.

Foto: sito Milan