L’indiscrezione: Darmian resta nella lista Inter. Mourinho gli ha detto…

A ogni sessione di mercato Matteo Darmian entra sistematicamente nella lista di una big italiana. Seguito dalla Juve, apprezzato dall’Inter, per i nerazzurri sarebbe una manna visto che devono ridisegnare le fasce per un pieno di qualità. Pista da seguire, ma bisogna fate sempre i conti con il Manchester United. E Mourinho ha detto a Darmian di essere rimasto molto soddisfatto del rendimento nella seconda parte della stagione. Così Darmian andrebbe via soltanto in presenza di un’offerta importante, che può sempre arrivare. E soprattutto se fosse lui a chiederlo.

Foto: Daily Star