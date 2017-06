L’indiscrezione: Cuadrado per la Juve può andare, ma servono almeno 25 più bonus

Juan Cuadrado non è intoccabile per la Juve, lo abbiamo già detto e lo ribadiamo. Ci sono stati vari sondaggi, soprattutto da parte di Valencia e Arsenal. La Juventus, con la vittoria dello scudetto, ha dovuto anticipare il riscatto di Cuadrado (altri 20 milioni di euro da garantire al Chelsea in tre anni, oltre ai primi 5 per il nuovo prestito). In caso di partenza del colombiano, potrebbe addirittura aprirsi una doppia strada per l’esterno offensivo, gli identikit corrispondono a quelli di Bernardeschi e Douglas Costa. Ma per la Juve è fondamentale che le offerte partano da 30 milioni, oppure che siano da 25 con l’aggiunta di bonus. In tal caso il futuro di Cuadrado potrebbe anche essere lontano da Torino.

Foto: sito ufficiale Juventus