L’indiscrezione: ecco cosa dirà il Napoli a Verdi. Dalla risposta… 

Il Napoli aspetta la partita contro il Verona e poi si concentrerà su Simone Verdi. Un summit per spiegargli la strategia e per convincerlo che accettare il Napoli non significherebbe correre il rischio di avere spazi ristretti. Piuttosto l’intenzione di Sarri è quella di accentuarne l’utilizzo, visto che lo considera il perfetto alter ego di Callejon, Mertens e Insigne. Quindi non esiste il rischio di un Pavoletti-bis, né di un impiego limitato. Il club azzurro ha capito che le rotazioni nel reparto offensivo diventano fondamentali, altrimenti il pericolo concreto è di arrivare con il fiato grosso in primavera quando si deciderà la stagione. Dalla risposta di Verdi dipenderà tutto il resto perché l’accordo con il Bologna lo si trova facilmente. E il Napoli è convinto di riuscire nell’intento, puntando su un altro particolare. Questo: rinviare un matrimonio significherebbe correre il rischio di non celebrarlo più. E prima di approfondire altri obiettivi (Deulofeu in testa) il Napoli si giocherà tutte le carte in direzione Verdi. A proposito: oggi sul talento del Bologna c’è solo il Napoli, l’Inter – come già spiegato – ha sondato e mai approfondito. Mentre il Napoli ha voglia di andare fino in fondo…

Foto: Twitter Bologna