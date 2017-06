L’indiscrezione: Bonucci, le tentazioni Premier oggi sono timide. Per la Juve…

Leonardo Bonucci per la Juve è incedibile. E fin qui non trovano riscontri i rumors che vorrebbero un’irruzione in corso del Chelsea o in alternativa del Manchester City. Una situazione diversa, almeno oggi, rispetto ai fremiti di Conte per convincere Alex Sandro ad accettare la proposta del Chelsea. Passaggio fondamentale per poi perfezionare la proposta alla Juve partendo da una base di 60 milioni. Il club bianconero aspetta che sia Alex Sandro a uscire allo scoperto per un eventuale gradimento. Partendo dal presupposto, come sottolineato recentemente da Marotta che nessuno verrebbe trattenuto controvoglia. Le riflessioni di Alex Sandro non hanno fin qui portato a una presa di posizione che vada oltre là normale tentazione. Mentre nel caso di Bonucci siamo a livello di calma piatta: è vero che siamo soltanto a fine giugno, ma almeno oggi è così.

Foto: Twitter Juventus