L’indiscrezione: Bonato-Roma, conferme. E Massara aspetta il rientro di Sabatini

Tre giorni fa vi avevamo parlato a sorpresa di Nereo Bonato come possibile collaboratore di Monchi. Ci sono conferme in questo senso, l’ex direttore sportivo dell’Udinese ha dato la precedenza al club giallorosso mettendo in stand-by eventuali possibilità in serie B. Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, Bonato accetterebbe con entusiasmo qualsiasi ruolo. Intanto Massara aspetta il ritorno di Sabatini dalla Cina per prendere una decisione definitiva: la tentazione di raggiungere il suo “maestro” è sempre forte.

Foto: sito ufficiale Sassuolo