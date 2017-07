L’indiscrezione: Bernardeschi-Juve, ora due giorni soft. E Douglas Costa…

Non aspettiamo novità sul fronte Bernardeschi-Juve nelle prossime 48 ore. Il club bianconero ha scelto, il diretto interessato anche, ci sono stati i contatti con la Fiorentina, esiste un’intesa di base sui 40 milioni di parte fissa. Una cifra importante e la Juve sta entrando nell’ordine di idee di versarla in un’unica soluzione. Quindi difficilmente sabato e domenica saranno giorni caldi, se non per qualche contatto telefonico. Da lunedì, invece, entreremo nel vivo, l’incontro tra i viola e Marotta potrebbe andare in scena martedì, al massimo mercoledì. Si lavorerà sui bonus per avvicinare le parti, poi si parlerà di un’eventuale contropartita tecnica (in lista ci sono Rincon e Orsolini). Al contempo, come già raccontato, la Juve lavora sempre per Douglas Costa: contatti continui con il Bayern per una valutazione da 40 milioni con formula e pagamento dilazionati. L’idea di base in casa Juve è rimasta quella delle scorse settimane, ossia quella di prendere due esterni offensivi considerato che il futuro di Cuadrado, come anticipato in tempi non sospetti, potrebbe essere lontano da Torino.

Foto: Daily Express