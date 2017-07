L’indiscrezione: Aurier, l’Inter è fredda. E su Pastore…

Valutato Aurier dall’Inter, ma scartato nelle ultime ore. Dopo l’arrivo di Dani Alves, il futuro del laterale sarà molto probabilmente lontano da Parigi. La valutazione è alta, almeno 20 milioni più bonus, sarà il Psg a decidere il futuro. Aurier è stato proposto all’Inter, anche nelle ultime ore, ma convince poco sia per la valutazione che per gli aspetti caratteriali. Il suo futuro sarà altrove. Nel frattempo il club nerazzurro continua a guardare con attenzione in casa Psg per altri profili. Lo scorso 30 giugno vi avevamo anticipato il viaggio di Sabatini in terra francese, tra i nomi nella lista dell’esperto dirigente vi avevamo segnalato anche quello di Javier Pastore, da sempre un pupillo di Sabatini. Il fantasista argentino, in scadenza di contratto nel 2019 con i parigini, sarebbe un profilo ideale per il 4-2-3-1 di Spalletti e gli ottimi rapporti tra Sabatini e Simonian, agente di Pastore, potrebbero facilitare un’eventuale trattativa. Pista da tenere in grande considerazione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Le Parisien