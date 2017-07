L’indiscrezione: Aurier, l’Inter c’è sempre. Dal viaggio di Sabatini alla Juve…

Venerdì scorso vi avevamo anticipato il viaggio di Sabatini in Francia, prima tappa il Psg per lavorare in silenzio e in gran segreto. E tra i nomi segnalati avevamo indicato anche quello di Serge Aurier, laterale destro classe 1992 in uscita dal club parigino. Aurier è un vecchio pallino di Sabatini, l’esperto dirigente sta lavorando intensamente e a fari spenti per consegnare a Spalletti una rosa di primissimo livello in vista dell’imminente nuova stagione. Sul laterale ivoriano in scadenza nel 2019, accostato all’Inter già da diverse settimane, va registrato anche l’interesse della Juve, a maggior ragione se non dovesse concretizzarsi la pista Danilo, attualmente il nome in cima alla lista di Marotta. Trattare con lo sceicco del Psg è difficilissimo, ma la potenza di Suning è enorme. L’Inter ha memorizzato le richieste dei francesi, presto potrebbe andare all’assalto di Aurier. A conferma che l’Inter c’è sempre…

Foto: Le Parisien