L’indiscrezione: André Gomes-Juve, no del Barcellona al prestito

Howedes si avvicina, nel frattempo la Juve ci ha provato per il prestito di André Gomes, ma è stata respinta dal Barcellona. Il club catalano, alle prese con tanti altri problemi, in questo momento non intende aprire. Il profilo piace molto alla Juve, ma il tentativo per il prestito non rappresenta una pista praticabile. Per Gomes ci sono altre offerte che il Barcellona valuterà, ma intanto priorità all’affare Dembelé.

Foto: 90min