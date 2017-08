L’indiscrezione: Rolando-Inter, la risposta del Marsiglia entro le 18

L’Inter aspetta ancora un rinforzo in difesa, nonostante le recenti parole di Sabatini. Il club nerazzurro è sempre in pressing su Rolando, una pista che vi abbiamo anticipato in esclusiva nelle scorse ore. L’Inter aspetta la risposta del Marsiglia entro le 18: Garcia ci sta riflettendo, i rapporti tra Sabatini e il tecnico francese potrebbero risultare decisivi. Qualora non dovesse sbloccarsi l’operazione per Rolando, l’Inter a quel punto blinderebbe definitivamente il giovane Vanheusden.

Foto: L’Equipe