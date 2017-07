Lazio-Morrison ai saluti: il giocatore si allena con il Birmingham City

Ravel Morrison riparte dall’Inghilterra. Il centrocampista inglese classe 1993, dopo il prestito al Qpr, si appresta a salutare nuovamente la Lazio: il giocatore, infatti, si sta allenando con il Birmingham City dopo aver ricevuto il permesso dei biancocelesti. Lo rende noto lo stesso club inglese attraverso un comunicato ufficiale.

OFFICIAL: The Club can confirm that Ravel Morrison is training with us. Details 👉 https://t.co/w7nri2MOE5 #BCFC pic.twitter.com/1cYz6oDD5x

— Birmingham City FC (@BCFC) July 3, 2017