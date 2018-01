Lautaro Martinez: confermato l’arrivo in Italia dell’entourage per incontrare l’Inter

L’Inter vuole essere protagonista in questi ultimi giorni di mercato. Sempre più calda la pista che porta a Lautaro Martinez, punta di diamante del Racing Avellaneda. Confermato quanto raccontato due giorni fa, quando vi abbiamo svelato il summit, programmato all’inizio della prossima settimana tra la società nerazzurra e Rolando Zarate, agente dell’attaccante classe ’97. L’Inter, memorizzata la volontà del Racing (club nel quale è operativo come dirigente Diego Milito…) che fino a giugno ha dichiarato di non volersi privare dell’attaccante classe 1997, ha chiesto subito un incontro perché l’intenzione è quella di anticipare l’agguerrita concorrenza: con l’Atletico Madrid l’affare è sfumato per un’inezia, adesso c’è il Real Madrid (oltre che le top inglesi), che vorrebbe prenderlo e poi girarlo al Celta Vigo per fargli accumulare una prima stagione nella Liga per farsi le ossa. Inter-Lautaro Martinez, incontro confermato: valutazione oltre i 20 milioni, operazione per l’estate che il club nerazzurro ha voglia di definire dopo averla impostata.

Foto: tycsports.com