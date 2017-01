L’agente di Orsolini conferma: “È della Juve, ma ringrazio il Napoli”

Dopo le parole del ds dell’Ascoli, Cristiano Giaretta, arrivano anche quelle di Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, a sancire il perfezionamento dell’operazione con la Juventus. Queste le dichiarazioni del procuratore ai microfoni di Rai Sport: “Mancano solo le firme, ma Riccardo è un calciatore della Juventus. Ringrazio il Napoli per l’interessamento, ma le cifre uscite fuori nelle scorse ore sono completamente sballate. L’investimento del Napoli sarebbe stato comunque importante, ringrazio Giuntoli per l’interesse. Come anche Atalanta, Bologna, Fiorentina e Sampdoria. Ma con la Juve c’è un rapporto consolidato, ha scelto di andare in bianconero dopo aver riflettuto tanto”. Tutto confermato, alla fine i solidissimi rapporti tra Juve e Ascoli hanno fatto la differenza e la Vecchia Signora, che era stata la prima big a muoversi per Orsolini (come anticipatovi a partire dal 30 marzo scorso), è riuscita a mettere le mani sull’esterno offensivo classe 1997 che concluderà chiaramente la stagione nelle Marche.

Foto: sito ufficiale Ascoli