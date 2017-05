La settimana del Milan: dalla missione a Madrid al summit per Kessie. Sul rilancio…

Franck Kessie ha detto sì al Milan con convinzione assoluta. E già in settimana, probabilmente al rientro di Massimiliano Mirabelli dal viaggio a Madrid per il derby di Champions di domani, ci sarà l’incontro con l’Atalanta. Il Milan è pronto a formalizzare la proposta vicina ai 30 milioni chiesti da Percassi. L’accordo tra l’Atalanta e la Roma? Importante, i bolli sono pronti, ma tutto passa attraverso la volontà del diretto interessato. E Kessie ha detto al suo agente di ascoltare il Milan, profondamente intrigato dalla proposta rossonera. Con tanti saluti ai maghetti like, a chi sostiene di averlo detto giovedì, infilando Kessie all’interno di una lista con troppi club interessati, a chi ha utilizzato il “copia incolla” dal pomeriggio di sabato con improbabili esclusive. La Roma non è fuori dall’affare Kessie, sia chiaro. Ma il Milan è molto dentro e questo particolare può fare la differenza.

Foto: Twitter Atalanta