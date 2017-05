La Roma va rispettata, non è un supermercato. E se Di Francesco decidesse…

Non siamo per i nomi in libertà, per una lista di potenziali rinforzi Inter che comprendono tre o quattro calciatori dello stesso club, nel caso specifico la Roma. Infatti, ce ne guardiamo bene. Magari quel club può essere intenzionato a fare un sacrificio, massimo due, ma non certo a smobilitare. La Roma non vuole essere un supermercato, che Rudiger e Manolas possano piacere all’Inter non è una novità, che Nainggolan sia un pallino di Spalletti e non solo, ma se aggiungiamo tutti gli altri evidentemente siamo molti distanti dalla realtà. La Roma comunque dovrà fare delle scelte precise, vi abbiamo già svelato che Eusebio Di Francesco è in chiaro vantaggio e lo ha già comunicato al Sassuolo. Con Di Francesco è facile pensare a Pellegrini con una certa visibilità nella Capitale, ovviamente a Defrel (dopo l’incontro di gennaio) con un sacrificio da fare a centrocampo, magari per blindare Nainggolan che sarà corteggiatissimo. Ecco perché il Milan è andato a sorpresa su Paredes, il centrocampista che oggi sintetizza al meglio quelle che sono le richieste di Montella. Lo stesso Paredes che non a caso era stato considerato sacrificabile in caso di un’offerta importante, non troppo tempo fa. E in attesa che la Roma faccia chiarezza, ma senza trattarla come un supermercato…