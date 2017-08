La Lazio chiude per Nani: il portoghese atteso per le visite

Un mercato Lazio made in Jorge Mendes quello di queste ultime 48 ore. Prima la cessione di Keita al Monaco, con il potentissimo agente lusitano a fungere da intermediario, poi la doppia operazione in entrata conclusa con il Braga e relativa a due giovani assistiti di JM: Bruno Jordão, centrocampista classe 1998, e Pedro Neto, esterno d’attacco classe 2000. Il tutto dopo aver pensato anche a Gonçalves, classe ‘97 del Benfica. Infine, un colpo all’insegna dell’esperienza: Luis Nani, che per il quarto anno di fila cambia squadra: dopo Sporting Lisbona, Fenerbahce e Valencia (con il quale Lotito ha raggiunto l’accordo), adesso è il turno della Lazio. Nella giornata di domani, l’ultima di questo mercato estivo, lo specialista classe 1986 è atteso a Roma per le visite.

Foto: sito ufficiale Valencia