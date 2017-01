La Juve per Kolasinac a gennaio aveva già mollato. E su Luiz Gustavo…

Altro che Juve a gennaio: non c’erano margini per il trasferimento di Kolasinac in questa sessione, i sondaggi erano stati minimi e non approfonditi. Il Chelsea si è inserito, vedremo se chiuderà o meno in questa sessione, comunque la certezza era – come ricordato da Marotta – che non esistevano margini per prendere un esterno sinistro ora, malgrado i tam-team mediatici. Giugno è un’altra storia, per Kolasinac (se non andasse ora al Chelsea) e per chiunque. Ma a gennaio stop, ora è chiaro. E su Luiz Gustavo le conferme di Marotta sono state chiare: la Juve lo avrebbe ingaggiato in prestito alle sue condizioni, ma senza obbligo. Anche perché a centrocampo per l’estate la Juve – come sappiamo – ha ben altre idee.