La Juve affonda per Giorgi, considerato il 2003 più forte d’Italia

Un ciclo si rinnova restando sempre vigili sul mercato, non solo per quanto riguarda i calciatori della prima squadra, ma anche a livello di giovani prospetti. E a tal riguardo la Juventus dimostra ancora una volta una grande lungimiranza nella ricerca, costante, di talenti in giro per l’Italia al fine di rafforzare la propria cantera. In quest’ottica il club bianconero sta affondando per Giovanni Giorgi, giovanissimo attaccante calabrese in forza alla Segato di Reggio Calabria. Stiamo parlando di chi, probabilmente a ragione, viene considerato il 2003 più forte d’Italia, basti pensare che Giorgi ha già esordito con la maglia azzurra della Nazionale Under 17 pur essendo sotto età di ben tre anni. Giovanni ha già assaggiato il mondo Juve, è stato a Vinovo per qualche stage e adesso la Juve vuole stringere i tempi. In occasione dell’amichevole del 14 giugno dovrebbero essere mossi passi decisivi per la definizione dell’affare, anche se altri top club stanno provando a capire i margini di inserimento. Giovanni Giorgi in rampa di lancio, a sfondo Juve.