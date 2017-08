Il futuro di Keita Balde può essere sempre legato a doppio filo a quello di Patrik Schick. In questi ultimi tempi vi abbiamo ricordato come l’attaccante in scadenza con la Lazio, fino ad oggi, abbia avuto in testa soltanto la Juve. Lo scorso 24 maggio eravamo stati noi ad anticiparvi l’irruzione a sorpresa dell’Inter per Keita, aggiungendo successivamente che sarebbero stati fondamentali due passaggi: un’offerta convincente alla Lazio e soprattutto il fatto che la punta senegalese mettesse in secondo piano gli accordi verbali raggiunti con la Juve. La stessa società bianconera che lo avrebbe voluto prendere a parametro zero, con l’idea di anticipare di un anno a cifre ragionevoli. La Juve ha offerto oltre 20 milioni per Keita, malgrado le smentite di Lotito, nelle ultime ore è tornata forte su Schick e ora l’Inter cerca di capire come finanziare l’eventuale operazione Keita, dopo tutte le difficoltà interne avute per Schick. In fondo Spalletti ha bisogno di un attaccante esterno, indipendentemente dalla vicenda Karamoh che può sbloccarsi presto. A questo punto si tratta di capire se il ritorno della Juve su Schick possa indurre Keita a cambiare idea, anche alla luce della nutrita concorrenza esistente già adesso in seno al reparto avanzato bianconero. E l’Inter vuole anche capire, ove Keita cambiasse idea, se eventuali contropartite tecniche da offrire alla Lazio (Jovetic su tutti, che piace a Inzaghi, vorrebbe restare in Italia ma ha un ingaggio elevato e un procuratore, come Ramadani, che sta parlando anche con Spartak Mosca e Monaco, tra le altre) possano rappresentare per Lotito una chiave di volta. Keita, l’incastro con Schick e l’eterno balletto Juve-Inter. E Jovetic sullo sfondo…

Foto: zimbio.com