Keita-Lazio, sempre più separati in casa: ecco tutti i precedenti

Keita e la Lazio, sempre più separati in casa. Tra l’attaccante senegalese e il club biancoceleste il rapporto si è ormai deteriorato del tutto, non esistono più le componenti necessarie per poter proseguire insieme: circa un mese fa, il 19 luglio, Simone Inzaghi lo escluse dall’amichevole in programma contro la Triestina. Ad Auronzo di Cadore l’aria diventa pesante, Keita rende tutto più complicato con un tweet: “Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare”. Il 22 luglio, nel test contro la Spal, Keita scende in campo e trova anche il gol che placa parzialmente i rumors. Infine, sabato scorso, il nome di Keita non compare nella lista dei convocati per la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus e in quell’istante avviene lo strappo definitivo. L’attaccante non ci sta e ancora una volta utilizza i social per fare chiarezza: “La mancata convocazione mi ha profondamente amareggiato. È la prima partita importante della stagione, per la quale mi ero preparato e mi sono fatto trovare pronto. La decisione della società, evidentemente estranea a criteri puramente sportivi, mi crea un disagio psicologico del quale non so valutare adesso le conseguenze”. Keita vuole solo e soltanto la Juve, nella giornata di ieri non si è presentato alla ripresa degli allenamenti e successivamente ha anche disertato la cena di squadra, sintomo che il classe 1995 vuole cambiare aria a tutti i costi.