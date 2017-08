Kalinic verso il Milan: la Fiorentina assegna la 9 a Simeone

Nikola Kalinic viaggia spedito verso il Milan. Dopo l’assenza ingiustificata di ieri, l’attaccante croato non si è presentato all’allenamento neanche nella giornata di oggi, fornendo un certificato medico della durata di cinque giorni in cui viene riportato come sia “emotivamente inquieto” e dunque impossibilitato a proseguire con gli allenamenti in questo momento delicato. E in questi ultimi minuti arriva l’ennesima conferma dell’addio ormai imminente alla Fiorentina: la Viola, attraverso il proprio sito web, ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2017/18 e alla voce alla 9 figura il nome del neo acquisto Giovanni Simeone, non più Kalinic che slitta fino alla 99. Il cambio di numero è l’ennesimo indizio di una trattativa prossima alla definizione, come vi abbiamo già ampiamente raccontato: operazione da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Kalinic vede il Milan…

Foto: IbTimes