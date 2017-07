Juve, tesserare Bentancur è (quasi) un dovere. E lo slot resterebbe uno

Incrocio Juve, decisione da prendere. Il club bianconero non ha tesserato Bentancur, ma farlo è (quasi) un dovere, semplicemente perché il giovane centrocampista ha scelto i bianconeri per essere aggregato almeno in questa fase di ritiro. E così probabilmente andrà, con la logica conseguenza che lo slot da extracomunitario sarà soltanto uno. Premesso che la priorità per gli esterni offensivi è Bernardeschi, da qualche giorno consideriamo ancora aperta la famosa operazione Douglas Costa. A maggior ragione con Cuadrado in partenza (occhio al Milan, non soltanto all’Arsenal). E a quel punto la Juve non potrebbe prendere altri extracomunitari, quindi dovrebbe rinunciare ai vari Aurier (nella lista dell’Inter) e soprattutto a Danilo. Andrà così? Vedremo. De Sciglio, come raccontiamo da giorni e giorni, ha scelto la Juve ed è un obiettivo a prescindere. Per la fascia destra potrebbero tornare di moda Cancelo o Darmian. E a sinistra? Fino a quando Alex Sandro non cede agli assalti del Chelsea, nessun problema, considerato che De Sciglio potrebbe giocare su entrambe le corsie. Altrimenti…

Foto: Twitter Juventus