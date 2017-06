Juve, per Alex Sandro nessuno avanza. E possono esserci due arrivi sulle fasce

La Juve e gli esterni difensivi, proseguono le grandi manovre. Per Alex Sandro nessuno avanza in maniera concreta: il rebus che chiama in causa l’esterno brasiliano presto si risolverà in un senso o nell’altro definitivamente, perché il club bianconero non ha intenzione di trascinare a lungo una situazione chiave. A prescindere dal laterale ex Porto, con eventuale allegato ritorno anticipato di Spinazzola da Bergamo, sulle fasce possono esserci comunque due arrivi. Sull’out di destra Dani Alves è andato via, per sostituirlo quella del connazionale Danilo (valutato 20 più bonus) è una pista calda, con il particolare che andrebbe ad occupare l’ultimo slot destinato agli extracomunitari (ragion per cui al momento è stato messo in stand by Douglas Costa, fermo restando che la priorità è sempre stata Bernardeschi). Nella lista della Juve trovano spazio anche Darmian e Cancelo. Un discorso a parte merita De Sciglio, pallino da sempre di Allegri che può giocare anche a sinistra e che è destinato a lasciare il Milan con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Ed è già in programma un incontro tra le due società. Juve al valzer sugli esterni…