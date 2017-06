Juve: N’Zonzi come Higuain e Pjanic. Prima trattare sulla clausola, ma se…

Sembra un film già visto. N’Zonzi come Higuain e Pjanic, la Juve all’assalto. Ci spieghiamo: è la stessa storia della clausola che Napoli e Roma avevano messo sui rispettivi gioielli. La Juve ha prima provato a trattare per uno sconto, nel caso di Pjanic qualcosa ha ottenuto, ma quando ha capito (vedi Higuain) che il Napoli non si sarebbe prestato ha deciso di pagare i famosi 90 milioni della clausola. La storia si ripete un’estate dopo, come vi abbiamo raccontato nei dettagli. Allegri ha scelto la fisicità di N’Zonzi, dopo che a gennaio la Juve aveva apparecchiato la tavola per Tolisso. Ma da quei giorni sono cambiate tante cose, modulo compreso. E Allegri stravede per il mediano del Siviglia che la Juve aveva provato a prendere a gennaio. Quando la clausola era da 30 e la Juve aveva proposto un pagamento dilazionato, in due tranche da 15 milioni. Ma gli spagnoli rifiutarono, nel frattempo hanno provveduto a prolungare il contratto del centrocampista alzando la clausola da 30 a 40. Entro mercoledì ne sapremo di più: la Juve vuole Steven N’Zonzi, ha il sì del diretto interessato, proverà a ottenere uno sconto sulla clausola. Se non dovesse ottenerlo, ci sarebbero buonissime possibilità di ripetere la stessa storia che ha coinvolto Higuain e Pjanic. Della serie: “Pago i 40 milioni e chi si è visto si è visto…”. Anche perché N’Zonzi piace ad almeno altri quattro club (Barcellona, City, Arsenal e Tottenham) e la Juve non vuole proprio perdere tempo. Men che meno correre rischi sulla strada che porta a N’Zonzi.

Foto: rmcsport