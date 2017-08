Juve, Keita è un super sfizio? Allora Cuadrado è un grande lusso. Le priorità…

La Juve vuole mettere le mani su Keita Balde, il ventiduenne attaccante senegalese separato in casa Lazio alla luce della situazione ormai nota: contratto in scadenza, che non sarà rinnovato, e fortissima voglia di indossare il bianconero da parte del diretto interessato. Uno scenario in merito al quale vi stiamo raccontando tutto, con dovizia di particolari. A giudicare però da quanto fatto finora dalla Vecchia Signora sul mercato, e soprattutto dalla recente esibizione in Supercoppa, val la pena spendere un paio di riflessioni. La prima: Keita per la Juve rappresenta un super sfizio ma non certo la priorità, considerato che in seno al reparto avanzato agli elementi già presenti in rosa lo scorso anno (Higuain, Dybala, Mandzukic, Cuadrado e Pjaca), sono stati già aggiunti gli onerosi Douglas Costa e Bernardeschi. A ben vedere, i principali obiettivi di Marotta e Paratici per queste ultime due settimane abbondanti di mercato devono essere altre. La prova contro la Lazio ha certificato una fragilità difensiva alla quale la Juve non è certo abituata. Inutile fare troppa filosofia sulla cessione di Bonucci, a questo punto servirebbe a poco. Ma non sostituire il centrale della Nazionale, in maniera adeguata, sarebbe chiaramente un azzardo. Capitolo centrocampo: da tre sessioni gli uomini mercato bianconeri sono alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica, al di là della ininfluente comparsata di Rincon che era stato preso a gennaio per colmare il buco lasciato da Hernanes. Ebbene, ancora nessuna buona nuova. Allegri è stato chiaro: dopo la svolta all’insegna del 4-2-3-1, vuole un centrocampista in grado di coniugare peso, centimetri ma anche una certa qualità “da Juve”. I nomi in ballo ad oggi sono sempre gli stessi: Emre Can e N’Zonzi in cima alla lista, con tutte le problematiche note con Liverpool e Siviglia che continuano a fare muro, Matuidi resta il più facile da raggiungere anche se ha caratteristiche diverse. E la Juventus, con le cessioni di Lemina e Rincon, potrebbe aver bisogno di due nuovi interpreti sulla linea mediana, adesso in mezzo la coperta è corta anche numericamente. Rinforzare difesa e centrocampo: queste devono essere le priorità Juve, Keita va relegato al livello di un “semplice” super sfizio, tenendo presente la grande qualità dell’ex Barcellona e la sua capacità – particolare da non sottovalutare – di cambiare il volto delle partite anche subentrando dalla panchina. L’eventuale arrivo di Keita al contempo farebbe diventare Juan Cuadrado un grande lusso, assodato che il colombiano già adesso deve fronteggiare la concorrenza di Douglas Costa e Bernardeschi. Ecco perché l’esterno sudamericano potrebbe essere ancora non blindatissimo: ci aveva pensato il Milan in tempi non sospetti, e ancora Suso non ha rinnovato, ed era stato proposto alla Roma (per Manolas, soluzione respinta dai giallorossi) che non riesce a chiudere Mahrez. Incastri da tenere in considerazione nel mosaico delle ultime settimane di mercato.