Juve alle grandi manovre tra difesa e centrocampo: il punto

In casa Juve è la posizione di Alex Sandro a tenere banco su tutte, nei prossimi giorni la situazione che chiama in causa l’esterno brasiliano, corteggiatissimo dal Chelsea, sarà più chiara. Con allegato eventuale ritorno anticipato di Spinazzola da Bergamo. Sull’altra fascia Dani Alves è già un ex, in attesa che venga formalizzato il suo approdo al City, in agenda c’è un incontro con il Milan con De Sciglio, pallino di Allegri che può giocare comunque anche a sinistra, senza dimenticare le piste che portano a Darmian, Cancelo e Danilo, con il brasiliano del Real Madrid che però occuperebbe l’ultimo slot destinato agli extracomunitari (e c’è sempre in ballo la posizione di Douglas Costa). Per chiudere il punto relativo alla difesa, ribadiamo che per Bonucci non sono pervenute offerte, oltretutto la Juve lo reputa fondamentale. Capitolo centrocampo: vi confermiamo quanto abbiamo sempre sostenuto: N’Zonzi prima scelta all’insegna della fisicità. E adesso per il Siviglia, che tra Muriel e Banega farà viaggiare direzione Italia 37 milioni di euro (senza tralasciare le altre operazioni in entrata), può arrivare il momento di cedere, magari allentando un po’ la presa rispetto all’intransigenza sulla clausola da 40 di N’Zonzi. Per la mediana bianconera sempre in lizza Matuidi, diverso dal connazionale del Siviglia per caratteristiche, ma comunque gradito ad Allegri. Pista tornata di moda a un anno di distanza, con il particolare non irrilevante che adesso Blaise è ad un solo anno dalla scadenza con il Psg.