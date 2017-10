Juve, 46 milioni di motivi per aspettare Douglas Costa con pazienza

E’ stato un chiodo fisso per l’intera estate. La Juve aveva puntato Douglas Costa, aveva deciso di prendere due esterni offensivi in modo da rendere sempre più sostanziosi gli assortimenti di Allegri per il 4-2-3-1. E non ha badato a spese pur di convincere il Bayern: un investimento di 46 milioni, mica bruscolini, e l’estroso brasiliano subito a disposizione di Max. Grandi aspettative, grande tecnica, la pedina giusta per rendere imprevedibile il sistema di gioco bianconero. Ma si sa come funziona, soprattutto all’inizio di una nuova avventura: ambientamento tattico, la necessità di pensare anche alla fase di copertura e non soltanto alla manovra offensiva, qualche difficoltà. E la necessità di Allegri – una sua caratteristica – di centellinare gli ultimi arrivati prima di sganciarli definitivamente in pianta stabile. Non è ancora il miglior Douglas Costa, ma si tratta di portare pazienza e di aspettare: ci sono 46 milioni di motivi.

Foto: pagina Facebook Juventus