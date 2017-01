Jovetic nemmeno in panchina: la cessione si avvicina. E il Siviglia…

L’Inter, pur perdendo ai rigori con il Marbella, ha vinto il Trofeo Casino Marbella, triangolare cui ha partecipato anche la Balompedica Linense. Avversari modesti, ma comunque utili ai nerazzurri per rientrare in clima partita dopo la sosta natalizia. La notizia principale, in chiave mercato, è stata l’assenza di Stevan Jovetic. Il montenegrino era partito regolarmente con la squadra, ma Stefano Pioli, che non lo aveva convocato per le ultime uscite di campionato, non lo ha portato nemmeno in panchina. A conferma che le cessione di Jo-Jo, mai riuscito ad imporsi nell’anno e mezzo trascorso a Milano, è davvero vicina. Con il passare delle ore ha trovato conferme l’indiscrezione sganciata in mattinata dagli spagnoli di El Desmarque, relativa al forte interesse del Siviglia. Jorge Sampaoli comprensibilmente non si è sbottonato più di tanto, ma la pista che porta in Andalusia è concreta, al di là delle voci tedesche che hanno chiamato in causa Borussia Moenchengladbach e Schalke. Fermo restando che in capo all’Inter, in caso di cessione in prestito (anche con diritto), resterebbe l’obbligo di riscatto nei confronti del Manchester City pattuito nell’estate del 2015.

Foto: zimbio.com