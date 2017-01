Jesé-Iturbe, la Roma lavora per la staffetta sugli esterni

Lavori in corso in casa Roma sul fronte esterni. Juan Manuel Iturbe da tempo è ai margini del progetto, nelle (poche) occasioni in cui è stato chiamato in causa l’ex Verona nulla ha fatto per guadagnare posizioni nelle gerarchie di Spalletti. Ragion per cui a gennaio con ogni probabilità cambierà aria: il Torino è sul pezzo da due settimane abbondanti e ora sta stringendo i tempi, potendo contare sui solidi rapporti con la Roma sfociati – da ultimo – in estate nelle operazioni che hanno chiamato in causa Ljajic, Iago Falque e Bruno Peres. Spalletti, che per qualche settimana perderà Salah per la Coppa d’Africa, aspetta rinforzi nel ruolo. Tra i diversi profili valutati dalla società capitolina, compresi quelli di Musonda (che dovrebbe rientrare al Chelsea perché al Betis ha poco spazio) ed El Ghazi, cui l’Ajax attribuisce una valutazione elevata, ad intrigare parecchio è quello di Jesé Rodriguez, trasferitosi al Psg la scorsa estate per 25 milioni di euro ma che alla corte di Emery non ha lasciato il segno. La Roma vuole l’ex canterano del Real Madrid, che gradirebbe la destinazione. Il Paris Saint-Germain ha quasi aperto al prestito di Jesé: nelle ultime ore da Parigi sono arrivati segnali in tal senso. Il nodo principale riguarda l’ingaggio dal momento che il 23enne attaccante spagnolo dal club presieduto da Al-Khelaifi percepisce quasi 4 milioni a stagioni.