Inter, ore calde per Gabigol: il Las Palmas vuole chiudere

Si muove il mercato dell’Inter, con l’obiettivo di piazzare entro il 30 giugno qualche operazione in uscita per sistemare i conti. Per quanto riguarda Perisic, si aspetta sempre il rilancio del Manchester United. Intanto i nerazzurri provano a sistemare in prestito Gabigol, reduce da una stagione più che deludente a dispetto dell’oneroso investimento sostenuto la scorsa estate per prelevarlo dal Santos. Recentemente il papà dell’attaccante brasiliano era stato piuttosto freddo in merio al Las Palmas, pista nota da settimane. Ma evidentemente Gabriel Barbosa non ha molto mercato, tant’è che in serata, a Milano, è andato in scena un summit proprio con il club spagnolo, rappresentato anche dal nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Al Me Hotel, teatro dell’incontro, si è aggiunto successivamente il ds dell’Inter, Piero Ausilio, a conferma che la situazione è finalmente entrata nel vivo. Aspettando la decisione finale di Gabigol…