L’indiscrezione: tutti pazzi per il Gallo, sirene Premier comprese

Tutti pazzi per il Gallo, al secolo Andrea Belotti. La situazione è fluida, si parte da un concetto: Cairo ai tempi del rinnovo ha apposto un’etichetta da 100 milioni sul suo centravanti, clausola valida solo per l’estero. Ciò non toglie che Belotti potrebbe lasciare i granata per una valutazione simile ma non pienamente aderente alla clausola. Capitolo Milan: Andrea, come raccontatovi da settimane, occupa un posto in bella evidenza nella lista rossonera. Il Milan ha memorizzato le dichiarazioni di Morata, sa che anche per Aubameyang c’è una concorrenza forte ma ha sempre tenuto viva la pista Belotti. Finora però non ha mosso passi molto concreti: gradimento, ma nessuna mossa decisa anche perché i rossoneri stanno seguendo altre piste. Se però Fassone e Mirabelli si presentassero da Cairo e Petrachi con 70 milioni cash e un paio di contropartite gradite a Mihajlovic, il Milan (ove sciogliesse le riserve) potrebbe avere buone speranze di andare a dama. Un discorso però, come si può intuire, ancora tutto da sviluppare. Per Belotti occhio sempre alle piste che portano in Premier: Jorge Mendes è in arrivo in Italia per conto del Manchester United, che ha dato mandato al potentissimo agente di Mou di verificare i margini dell’operazione. Senza dimenticare il Chelsea, con Conte che aspetta almeno un rinforzo top in attacco. In lizza per i Blues anche Lukaku e lo stesso Morata (che com’è noto piace anche allo United) per una serie di intrecci da brivido nel mercato dei grandi attaccanti.

Foto: sito ufficiale Torino