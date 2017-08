L’indiscrezione: Diego Costa, il Milan e quei tentativi di Jorge Mendes

Jorge Mendes ha un rapporto speciale con il nuovo Milan. Rapporto che cercherà di rinsaldare più avanti con un nuovo tentativo per portare Renato Sanches in rossonero. E Diego Costa? Mendes ci ha provato, ma il rapporto tra l’attaccante e l’Atletico Madrid è qualcosa di speciale. Dovremmo dire di morboso. Mendes ha provato a sondare, a capire ma non ci sono margini – almeno oggi – per ribaltare una decisione presa. Il Chelsea sarebbe anche disponibile, ma per Costa oggi prendere una decisione diversa dall’Atletico a gennaio (quando non ci sarà più il blocco sul mercato) avrebbe il sapore del tradimento. Cinque mesi con il Milan? Lui sarebbe disponibile, ma il Milan non troppo per una questione di immagine. Un attaccante importante che dopo pochi mesi va via, non sarebbe il massimo per un nuovo ciclo fin qui scoppiettante. Ecco perché, almeno fino a oggi, i tentativi di Jorge Mendes sul fronte Diego Costa-Milan sono finiti in un vicolo cieco.