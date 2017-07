L’indiscrezione: Juve, l’accordo con Bernardeschi è di un mese fa. Ora entro 8 giorni con la Fiorentina…

Bernardeschi e la Juve: primi contatti tra le due società entro 48 ore, con un incontro che possa consentire alla Juve di formalizzare la proposta già preannunciata. Come già raccontato, la Fiorentina chiede 40 di base più 8-10 milioni di bonus; la Juve ha già raggiunto la base di 40 milioni, potrebbe aggiungere 3-4 milioni. Oppure discutere un’eventuale contropartita tecnica: difficile Sturaro per la valutazione, più semplice Rincon come già detto, ma ai viola piace molto anche Orsolini. All’incontro tra Fiorentina e Juve si presenterà direttamente Marotta con la chiara intenzione di arrivare a una soluzione nel giro di 7-8 giorni. Non serve nemmeno sottolineare che la partita si gioca unicamente tra le due società, dal momento che la Juve, contrariamente a quanto qualcuno cerca di venderci in queste ore, ha l’accordo con Bernardeschi sì, ma da un mese esatto: “Il punto è uno: Bernardeschi vuole la Juve e per la Juve Federico è la prima scelta”, così scrivevamo al riguardo lo scorso 5 giugno. Un mese dopo, se ne sono accorti proprio tutti…

Foto: Daily Express