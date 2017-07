Il retroscena: nell’affare Neto Juve e Valencia hanno parlato di Cancelo

La Juventus sprinta sui fronti Bernardeschi e Douglas Costa, con Cuadrado sempre in orbita Milan – in entrambi i casi ve ne parliamo a parte, al pari di De Sciglio – ma la dirigenza bianconera sta lavorando anche agli esterni difensivi. Salutato Dani Alves, per Alex Sandro il Chelsea al momento ha allentato la presa, il già menzionato De Sciglio ha già scelto la Juve e può essere coinvolto nell’eventuale operazione Cuadrado. La novità di giornata, per quanto riguarda la fascia destra, è che Juve e Valencia nell’ambito dell’affare Neto hanno parlato a fondo di Joao Cancelo, il laterale della Nazionale portoghese, ve ne abbiamo già parlato a più riprese. E le quotazioni di Cancelo sono in rialzo nel borsino Juve, con Darmian più defilato. Le grandi manovre sugli esterni si intrecciano con un nodo fondamentale in casa Juve, quello legato agli slot destinati agli extracomunitari. La Juve, a dispetto dell’ufficialità arrivata in primavera, non ha ancora depositato in Lega il contratto di Rodrigo Bentancur. Vi abbiamo detto che il club bianconero ha una sorta di obbligo morale nei confronti del giovane centrocampista uruguaiano, ma occhio sempre ai possibili escamotage. Ma proprio ragionando su un solo slot a disposizione, quindi con Bentancur tesserato, la Juve, se affondasse ulteriormente per Douglas Costa – e mollasse quindi Danilo (Aurier, seguito dall’Inter, non è mai stato più di un’alternativa), con Cancelo – comunitario – potrebbe mettere a posto tutti gli incastri.