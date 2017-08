Il retroscena: Karamoh, i giorni che trascorrono aiutano l’Inter. Ora…

Di Karamoh all‘Inter vi abbiamo raccontato tutto: dall’accordo totale raggiunto, a sorpresa, diverse settimane fa, l’attaccante non ha modificato di un centimetro la sua posizione. Vuole soltanto i nerazzurri e fino a quando non cambierà idea (al momento non ci sono i presupposi) i giorni che trascorrono velocemente aiutano le strategie nerazzurre. Karamoh è in scadenza, il Caen deve decidere se resistere o mollare, eventualmente accettando in extremis le condizioni dell’Inter che possono anche essere diverse da un trasferimento a titolo definitivo. Vi avevamo raccontato che questa sarebbe stata una settimana importante, l’Inter aspetta. Esattamente come è in attesa del via libera del Manchester City per il prestito del difensore Mangala.

Foto: The Sun