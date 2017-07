Il retroscena: Juve-Cancelo, attesa per Jorge Mendes. Le ultime sul centrocampo…

Jorge Mendes avrebbe dovuto raggiungere l’Italia la settimana scorsa, poi è stato bloccato da un’operazione molto importante, quella relativa a James Rodriguez. Ma i contatti con la Juve sono andati avanti, al centro degli interessi c’è Cancelo in uscita dal Valencia e già nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro. Oppure un contatto che sblocchi l’operazione. Cancelo ha molti estimatori in Inghilterra (in Italia lo ha seguito anche l’Inter), ma l’opzione Juve resta caldissima. In virtù dei buoni rapporti con il Valencia, vedi operazioni Zaza e Neto, i bianconeri metterebbero sul piatto una cifra di 17-18 milioni più 3-4 di bonus. Il Valencia vuole una base fissa più alta, si lavorerà anche con l’ausilio di Mendes. La Juve sempre calda su Cancelo, ma prima vuole trovare una sistemazione a Lichtsteiner. Capitolo centrocampo: Matic resta un candidato autorevole, per caratteristiche e struttura fisica, ma c’è la concorrenza dello United che però oggi non ha rapporti idilliaci con il Chelsea. Sullo sfondo resta N’Zonzi, al momento bloccato dal Siviglia. Ai bianconeri piace tanto il profilo di Emre Can, ma il Liverpool per ora non ha intenzione di liberare lo specialista tedesco di origini turche. Più defilato Matuidi.

Foto: sito ufficiale Cancelo