Il retroscena: Donnarumma, Raiola, la freddezza con Mirabelli. L’offerta del Real. Psg e Juve…

Non tirava l’aria giusta da giorni e giorni. Donnarumma e il Milan: storia di una rottura ormai materializzatasi con la conferenza stampa del club rossonero. Le ultime ore sono state convulse: Raiola è arrivato a casa Milan e ha chiesto un vertice rapido, avrebbe voluto parlare soltanto con Fassone. Freddezza con Mirabelli semplicemente perché l’agente si era già scontrato con il nuovo direttore sportivo rossonero che dal suo punto di vista aveva cercato di scavalcarlo parlando direttamente con la famiglia. Indipendentemente dal faccia a faccia tenutosi a Montecarlo due settimane fa. Al Milan Raiola ha comunicato la decisione di non prolungare, definitiva. Esprimendo fortissimi dubbi sulla solidità del progetto cinese, chissà quali sarebbero le sue motivazioni. Raiola ha già comunicato alla famiglia la proposta del Real: 6 milioni più bonus. Ora si tratta di capire se il Real scenderà in campo da subito, facendo un’offerta dai 30 ai 40 milioni (ricordiamo che siamo a un anno dalla scadenza e questo incide parecchio sulla valutazione) per metterlo subito a disposizione di Zidane. Si tratta di capire cosa farà il Milan, scelte punitive non avrebbero senso, sarebbero nocive perché poi significherebbe perderlo a zero. Si tratta soprattutto di capire se Raiola, per fare un dispetto al Milan, deciderà di portarlo fino alla scadenza del contratto. In tal caso le sue commissioni sarebbero vicine a quelle di… Pogba. Il Milan ha sempre ritenuto Donnarumma incedibile, ma è chiaro che non può fare un bagno di sangue perdendolo a zero. Raiola permettendo… Real a parte, oggi il club più ispirato, il Paris Saint Germain offre più di sei milioni: tuttavia, a questo punto per l’entourage del portiere non sarebbe una questione di ingaggio, ma di scelta più prestigiosa. E il Real corrisponderebbe in pieno. Il Napoli? Ha fatto tentativo, come la Juve sempre sorniona, tuttavia da tempo orientata su Szczesny (ma occhio all’inserimento dell’Inter). Insomma, saranno giorni caldissimi. Con Raiola che avrà tutte le carte in mano, esattamente come voleva. E con la storia del bacio alla maglia non facciamo più ridere, caro Gigio lascia perdere. Ci saranno i giorni per le tue riflessioni, se vorrai. Dentro di te, senza esternarle. Il Milan, invece, esce a testa alta.

Foto: Twitter ufficiale Milan