Il retroscena: Bernardeschi-Juve, primo contatto diretto tra i club. Ora…

Fiorentina e Juve stanno parlando direttamente per il trasferimento di Federico Bernardeschi in bianconero. Oggi è stato un giorno importante in questo senso, dopo il vertice di ieri tra l’avvocato Bozzo e Pantaleo Corvino, siamo entrati nella fase decisiva. Ieri abbiamo raccontato che nel giro di una settimana tutto dovrebbe essere sistemato. I contato di oggi hanno ribadito la volontà di fissare un vertice alla presenza di Marotta. Le cifre sono note: 40 più bonus, la Fiorentina ne chiede 7-8, mentre la Juve ne offre la metà. Una contropartita tecnica gradita tra Rincon e Orsolini potrebbe consentire di abbassare i bonus, ma è anche possibile che la Viola voglia soltanto cash. I contatti di oggi sono la conferma che esiste la volontà da parte di entrambi i club di arrivare a una soluzione. In fondo, Bernardeschi ha scelto la Juve circa un mese fa…

Foto: Daily Express