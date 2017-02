Icardi: “Amo l’Inter, esserne capitano è ancora più bello”

L’Inter ha organizzato una serata di gala a San Siro con gli Inter club, a fare gli onori di casa il tecnico Stefano Pioli ed il capitano Mauro Icardi, che ha risposto così alle domande dei tifosi (dichiarazioni riprese dal sito ufficiale del club nerazzurro): “Il mio idolo da bambino è stato Batistuta. Non so se sono un campione ma per diventarlo serve tantissimo impegno. Essere capitano di questa squadra dopo Zanetti è un onore ed è motivo di orgoglio. Amo questa squadra ed è ancora più bello esserne capitano”.

Foto: Twitter Inter