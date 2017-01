Assane Gnoukouri non ha partecipato alla cena di squadra, offerta da Stefano Pioli, perché virtualmente è già un ex giocatore dell’Inter, perlomeno per questa stagione. Ieri sera vi avevamo dato l’Udinese al traguardo per Gnoukouri, 24 ore dopo arrivano conferme totali – direzione Udine – in merito al futuro del ventenne centrocampista ivoriano. A questo punto si aspettano solo i passaggi formali.

Foto: zimbio.com