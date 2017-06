Gigio, ci pensi ancora? Esci dal conclave e mettici la faccia

Dal famoso vertice a Montecarlo tra Mirabelli e Raiola per il prolungamento di Donnarumma sono passati non troppi giorni, eppure sembra una vita. Gigio, cosa fai: ci pensi ancora? Ti hanno offerto una cifra importantissima, ben oltre i quattro milioni a stagione più bonus, ti hanno fatto sentire importante anche sotto l’aspetto economico. Gigio, ci pensi ancora? Avevi baciato la maglia, si può anche baciare e chiedere tanti soldi, ti hanno dato anche quelli. Hai un agente (Mino Raiola) bravissimo a strappare ingaggi fantastici, ma in questo caso te l’hanno dato. E allora cosa fai, ci pensi ancora? Esci dal conclave e mettici la faccia, in un senso ma anche nell’altro. Chiarezza. Fallo per il Milan. Anzi: fallo soprattutto per te.

Foto: Twitter Milan