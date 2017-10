Ghoulam tra la strategia del Napoli e tutti i retroscena

Faouzi Ghoulam è diventato uno dei pezzi da novanta dell’organico del Napoli, mancino di assoluta qualità, cresciuto tantissimo durante la gestione Sarri. Il problema, non un piccolo problema, è che il contratto va in scadenza e che i giorni trascorrono senza la svolta. Il Napoli si è avvicinato molto, è fiducioso, ma senza quel prezioso autografo le chiacchiere stanno a zero. Ghoulam è riconoscente al club, ma viaggia su due binari: quello del potentissimo Jorge Mendes, che gli consiglia di firmare inserendo una clausola e lavorando sulla cifra della stessa, e quella del fratello manager che fa gli interessi di famiglia. Già, perché prendere Ghoulam a zero sarebbe un colpo pazzesco per chiunque (in Premier ha gran mercato, Manchester City in testa) e così i giorni trascorrono. Il Napoli pensa con fiducia di poter aspettare per avere il nero su bianco entro fine mese. E in ogni caso non entrerebbe eventualmente nell’ordine di idee di cederlo a gennaio se il prolungamento non arrivasse, il gruppo non si tocca nel rispetto delle strategie estive. Ora il tempo delle chiacchiere è finito: la parola a Ghoulam, tra i vertici di famiglia e i consigli di Mendes.

Foto: sito ufficiale Napoli