Evra, ora il Marsiglia accelera. In Francia ci avevano visto giusto

Ore caldissime per il futuro di Patrice Evra, da settimane un separato in casa Juve. Delle due piste transalpine emerse nei giorni scorsi dalla stampa francese, Lione e Marsiglia, sta prendendo sempre più piede la seconda. Evra aveva dato la priorità alla Premier League, dove si era trovato benissimo nella sua epopea al Manchester United. Ma la pista Crystal Palace non si è concretizzata e il ritorno all’Old Trafford è rimasto una suggestione. E adesso il Marsiglia accelera, a stretto giro potrebbe arrivare la svolta: confermate le indiscrezioni di Telefoot del 22 gennaio, con i colleghi francesi che avevano parlato di inserimento Marsiglia per Evra.

Foto: sito ufficiale Juventus