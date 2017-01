Evra al Marsiglia: ora c’è il via libera definitivo. La Juve…

Una svolta annunciata due sere fa e che ha avuto il via libera da parte della Juve. Patrice Evra va al Marsiglia, pronto per sostenere le visite mediche. L’esterno sinistro aveva sperato in una chiamata dalla Premier League che non si è materializzata. E ha detto sì al Marsiglia, probabile intesa fino al 2018. La Juve potrebbe decidere di restare così, anche se è stato fatto un tentativo per riportare Spinazzola a Torino.

Foto: zimbio